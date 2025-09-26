Поиск

Путин на встрече с Памфиловой пообещал рассмотреть вопрос выхода из БДИПЧ ОБСЕ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с МИД и Госдумой возможность выхода России из БДИПЧ ОБСЕ.

Этот вопрос на встрече с главой государства подняла руководитель ЦИК Элла Памфилова, назвав указанную организацию недемократичной и отметив, что Россия своим участием в ней легитимизирует ее работу.

"Хорошо, Элла Александровна. Обязательно и с МИДом посоветуемся, и с депутатами обеих палат. Поговорим, подумаем на эту тему", - отреагировал Путин.

В частности, Памфилова заявила, что молдавские власти не допустили российских наблюдателей до выборов, в то время как БДИПЧ ОБСЕ ничего не сделала для защиты их прав.

"Эта организация абсолютно закрытая, она недемократичная. Получается, что их выводы, которые сверху навязаны их, извините, хозяевами - с учётом того, насколько послушная для них страна или непослушная, полностью расходятся, например, с мнением наблюдателей, в том числе наших", - продолжила Памфилова.

"Вы правы, такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну, бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать", - сказал Путин.

Владимир Путин Элла Памфилова БДИПЧ ОБСЕ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВТБ не допускает снижение доли государства ниже контроля до 2030 года

Глава ЦИК сообщила о подготовке способа дистанционного голосования без интернета

В Смоленской области товарный поезд загорелся после столкновения с грузовиком

Псковский губернатор сообщил о взрыве на железнодорожных путях

Российские военные нейтрализовали за ночь 55 беспилотников ВСУ

Пожар произошел на НПЗ на Кубани из-за падения обломков БПЛА

Глава МАГАТЭ отметил важность обсуждения с Россией вопросов ядерной безопасности

Путин заявил, что сотрудничество РФ с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям

Путин заявил, что сотрудничество РФ с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям

Украинский беспилотник подавлен на территории Курской АЭС-2

Девять человек ранены после обстрела поселка в Брянской области

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7236 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });