Путин на встрече с Памфиловой пообещал рассмотреть вопрос выхода из БДИПЧ ОБСЕ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с МИД и Госдумой возможность выхода России из БДИПЧ ОБСЕ.

Этот вопрос на встрече с главой государства подняла руководитель ЦИК Элла Памфилова, назвав указанную организацию недемократичной и отметив, что Россия своим участием в ней легитимизирует ее работу.

"Хорошо, Элла Александровна. Обязательно и с МИДом посоветуемся, и с депутатами обеих палат. Поговорим, подумаем на эту тему", - отреагировал Путин.

В частности, Памфилова заявила, что молдавские власти не допустили российских наблюдателей до выборов, в то время как БДИПЧ ОБСЕ ничего не сделала для защиты их прав.

"Эта организация абсолютно закрытая, она недемократичная. Получается, что их выводы, которые сверху навязаны их, извините, хозяевами - с учётом того, насколько послушная для них страна или непослушная, полностью расходятся, например, с мнением наблюдателей, в том числе наших", - продолжила Памфилова.

"Вы правы, такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну, бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать", - сказал Путин.