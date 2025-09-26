ВТБ не допускает снижение доли государства ниже контроля до 2030 года

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сценарий, при котором доля государства в капитале ВТБ опустится ниже контрольной на горизонте 2030 года, сам банк считает нереализуемым.

"Если говорить о временной перспективе в пяти лет, то считаю такое событие (размытие доли государства ниже 50% + 1 акция - ИФ) невозможным", - заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

ВТБ сейчас находится в процессе размещения допэмиссии акций (ее регистрацию ожидает 30 сентября). Цена размещения составляет 67 рублей за одну акцию, что позволяет банку привлечь в капитал 84,7 млрд рублей. "Мы довольны динамикой и будем очень близки к этому максимальному значению допмиссии", - заявил первый зампред.

"При условии 100%-й оплаты преимущественного права в оставшиеся четверг и пятницу доля Российской Федерации в обыкновенных акциях составит 50,03%", - сказал Пьянов.

Сейчас Росимуществу принадлежит 61,8% ВТБ.

Предполагается, что в рамках SPO крупнейшие российские институциональные инвесторы, в том числе пенсионные фонды и управляющие компании, приобретут 59% от объема размещения, сообщил ранее банк.

По словам Пьянова, на долю розничных инвесторов в капитале ВТБ по итогам допэмиссии будет приходиться до 25% (сейчас - 20%). ВТБ рассчитывает, что количество его акционеров-физлиц вырастет до 1,3 млн (с 1,2 млн на середину 2025 года).

"Ни один из наших акционеров, кроме Российской Федерации, не получит предоминантного положения по доле. Доля каждого акционера в акционерном капитале будет менее 10%. Никто не перевалит эту границу. Single digit (однозначные доли - ИФ) будут иметь все акционеры - и старые, и новые - в рамках этой допэмиссии", - отметил первый зампред.

"Есть огромное количество институционалов, то есть это не один, не два и не один десяток... У всех у них single digit будет доля в акционерном капитале", - добавил он.

После регистрации допэмиссии ВТБ хочет обратиться к "Мосбирже" с предложением пересмотреть долю банка в индексе площадки (сейчас она составляет 1%).

"Одно из соображений - это наше желание после регистрации допэмиссии обратиться в индексный комитет Мосбиржи, потому что 49% наших обыкновенных акций после допэмиссии будет представлено free float без какого-то предоминантного акционера, кроме мажоритария - Российской Федерации. Мы надеемся получить решение о пересмотре веса нашей акции в индексе MOEX. Сейчас у нас 1%. Если мы будем успешны и убедим комитет, то мы рассчитываем на кратное увеличение нашей доли в индексе. Посмотрим, насколько нам это удастся в оставшиеся месяцы 2025 года. Я думаю, что это тоже будет фактором повышения инвестиционной привлекательности нашей акции после допэмиссии", - заявил Пьянов.