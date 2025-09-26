Кремль рассчитывает на доведение до конца расследования подрывов "Северных потоков"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на то, что расследование подрывов "Северных потоков" будет доведено до конца, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Немцы ведут следствие. Мы надеемся, что это следствие все-таки будет завершено", - сказал он.

Он напомнил, что Россия не имеет возможности принимать участие в следствии, но очень бы хотела: "Но эти наши предложения все были отвергнуты".

Его также спросили, кого Россия считает заказчиками этих подрывов.

"Что касается того, кто за этим стоит. Мне кажется красноречиво говорит об этом факт ареста конкретного подозреваемого. Ответы на это предстоит дать тем, кто занимается следствием", - отметил представитель Кремля.

"Кто, скажем так, потворствовал этому? Очевидно, что без ведома администрации президента Байдена в США такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны", - считает он.