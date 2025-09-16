Поиск

Суд в Италии постановил экстрадировать фигуранта дела о "Северных потоках" в Германию

Сергей Кузнецов
Фото: Massimiliano Donati/Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд в Болонье разрешил экстрадировать в Германию украинца Сергея Кузнецова - фигуранта дела о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщает ANSA.

Слушания прошли 9 сентября, 16 сентября суд огласил вердикт.

Адвокат фигуранта дела Никола Канестрини заявил, что оспорит это решение в кассационном суде. "Были нарушены фундаментальные права: право на справедливое рассмотрение дела, условия содержания под стражей", - сказал он.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток газопровода "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В России по факту расследуется дело об акте международного терроризма.

В конце августа немецкие СМИ сообщили со ссылкой на выводы следователей, что в подрыве участвовали семь украинцев: четыре водолаза, ответственный за взрывные устройства, шкипер и координатор операции. Затем прокуратура Германии сообщила, что в Италии задержан подозреваемый координатор подрывов Сергей Кузнецов. Он с 21 августа находится под стражей в Риччоне.

