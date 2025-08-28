В Германии установили личности всех причастных к подрыву "Северных потоков"

Выданы ордера на арест семи граждан Украины, сообщают немецкие СМИ

Сергей Кузнецов перед Болонским апелляционным судом Фото: Massimiliano Donati/Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Следователи идентифицировали всех предполагаемых участников операций по подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году, сообщает немецкая газета Zeit.

"Спустя почти три года после взрывов расследование почти завершено, по крайней мере, с точки зрения криминалистики. (...) Все предполагаемые причастные к теракту идентифицированы, в их отношении выданы ордера на арест", - пишет издание, ссылаясь на собственные источники, а также на данные других немецких СМИ - газеты Süddeutsche Zeitung и телеканала ARD.

В настоящее время следователи предполагают, что в общей сложности в подрыве участвовали семь украинцев: четыре водолаза, ответственный за взрывные устройства, шкипер и координатор операции.

О задержании предполагаемого координатора подрыва стало известно на прошлой неделе. Прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. С 21 августа он находится под стражей в курортном городе Риччоне. Апелляционный суд в Болонье должен вынести решение о выдаче подозреваемого в Германию

Среди подозреваемых также киевский инструктор по дайвингу Владимир С., 53-летний военный Всеволод К., проходивший обучение в немецкой армии, Евгений У., присоединившейся к группе позже всех, и профессиональный дайвер Валерия Т.

Яхтой, по последним данным, управлял уроженец Одессы, известный под именами Михаил Попов и Юрий Котенко.

Остается неясным, кто был инициатором диверсии на газопроводах, отмечают СМИ.

Zeit подчеркивает, что личности всех подозреваемых удалось установить благодаря совместной работе немецкой полиции и Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA).

"Они взяли образцы ДНК и отпечатки пальцев на парусной яхте "Андромеда", 15-метрового судна типа Bavaria Cruiser 50, которое в то время находилось в Балтийском море. Следователи сопоставили следы взрывчатой смеси (...) с фрагментами трубопровода, обнаруженными на дне. Образцы в высокой степени соответствовали друг другу", - описывает газета ход следствия.

"Одна из важнейших улик была обнаружена случайно: в ночь на 8 сентября автомобиль группы захвата попал в объектив камеры дорожного наблюдения на острове Рюген. Сотрудники полиции разыскали владельца машины, допросили его и показали фото. Водитель, работающий в курьерской компании, сообщил, что несколько раз перевозил украинцев из Киева в Германию", - пишет Zeit.

Паспорта, которые подозреваемые предъявляли на границе с Польшей, не были поддельными.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.