Патрушев отметил, что версия о подрыве "Северных потоков" украинскими диверсантами вызывает вопросы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что сообщения о причастности украинских диверсантов к подрыву "Северных потоков" вызывают вопросы, эти атаки могли быть спланированы и осуществлены спецслужбами стран НАТО.

"Сейчас предпочитают не вспоминать, что буквально накануне подрыва "Северного потока" в этом районе Балтики проводились учения ВМС НАТО. Также следует отметить, что сами арестованные украинцы заявили, что проводимое в их отношении расследование направлено на возложение вины на Украину и прикрытие реальных организаторов и участников теракта, заинтересованных в усилении напряженности на Балтике", - сказал он в комментарии газете "Коммерсант".

"Однозначно, речь идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. Уничтожение участка подводного трубопровода - сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна. В случае "Северных потоков", очевидно, эту задачу решала высококлассная команда диверсантов, обладающих большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых гидрологических условиях Балтийского моря", - отметил помощник президента РФ.

По его словам, "далеко не каждая армия или спецслужба в мире имеет в своем составе пловцов, способных грамотно и, самое главное, скрытно реализовать подобную акцию. Одна из спецслужб, способная выполнить эту задачу - знаменитая британская Специальная лодочная служба".

Патрушев отметил, что это одно из старейших военно-морских диверсионных подразделений, известных еще со времен Второй мировой войны.

Помощник президента также напомнил, что к расследованию диверсий на "Северных потоках" не были допущены государства, которые заинтересованы в поиске реальной информации о случившемся в сентябре 2022 года.

"Диверсии на "Северных потоках" стали лишь прологом к новому и беспрецедентному в современной истории витку напряженности на балтийском направлении. Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами свидетельствует о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны", - сказал Патрушев.

"Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" - части магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока -1" и одной "Северного потока - 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

В конце августа текущего года немецкая газета Die Zeit сообщила, что следователям в Германии удалось идентифицировать всех предполагаемых участников операций по подрыву газопроводов. По данным газеты, в общей сложности в подрыве участвовали семь украинцев: четыре водолаза, ответственный за взрывные устройства, шкипер и координатор операции.

