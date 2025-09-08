Следователи в ФРГ полагают, что подрыв "Северных потоков" выполнен по приказу Залужного

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Немецкое следствие считает, что подозреваемые в подрыве газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" выполняли распоряжение Валерия Залужного, на тот момент главнокомандующего вооруженными силами Украины. Об этом сообщает в понедельник издание Die Welt со ссылкой на источники.

"Следователи из федеральной полиции и федерального ведомства уголовной полиции Германии убеждены, что раскрыли дело (...) по данным СМИ, есть многочисленные указания на причастность украинских властей", - говорится в публикации.

"Как заявил следователь, команда выполняла поручение бывшего главнокомандующего (вооруженными силами Украины Валерия) Залужного, который теперь занимает пост посла Украины в Великобритании", - сообщило издание.

По его данным, следователи установили настоящие имена всех членов экипажа яхты "Андромеда", связанной со взрывами.

В то же время в разведслужбах по-прежнему существуют сомнения по поводу этой версии. Так, сотрудники служб отметили бросавшееся в глаза поведение экипажа яхты и значительное количество улик, оставленных на судне.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток газопровода "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

В конце августа немецкие СМИ сообщили со ссылкой на выводы следователей, что в подрыве участвовали семь украинцев: четыре водолаза, ответственный за взрывные устройства, шкипер и координатор операции.

Затем стало известно о взятии под стражу предполагаемого координатора подрывов. прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. С 21 августа он находится в заключении в курортном городе Риччоне. Апелляционный суд в Болонье должен вынести решение о выдаче подозреваемого в Германию.