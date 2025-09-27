Поиск

Четверо подозреваемых в стрельбе в отеле задержаны в Новосибирске

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Новосибирские полицейские задержали четверых подозреваемых в хулиганстве со стрельбой в помещении отеля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Новосибирской области.

В минувший четверг в отеле, расположенном в Центральном районе Новосибирска, между группой лиц возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что, предположительно, выстрелы были произведены из травматического оружия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство").

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили и задержали по подозрению в совершении преступления четверых жителей Новосибирска в возрасте от 21 года до 38 лет. Трое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

В отношении фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения.

Новосибирск
Движение поездов восстановлено после ДТП на железной дороге в Смоленской области

БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии

Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Казани

Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 55 беспилотников над регионами РФ

ВСУ атаковали беспилотниками шесть районов Ростовской области

Многоквартирный дом поврежден в результате атаки БПЛА в Брянской области

МИД РФ объяснил причины отказа от участия в конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ

Что произошло за день: пятница, 26 сентября

В Кремле ожидают на неделе реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Мурашко заявил, что 25,4% населения РФ к 2030 г. составят люди в возрасте 60 лет и старше

