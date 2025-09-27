Поиск

Трамп поручил отправить военных в Портленд

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону направить в Портленд (штат Орегон) военнослужащих для помощи в обеспечении безопасности.

"По просьбе министра внутренней безопасности Кристи Ноэм я поручаю военному министру Питу Хегсету предоставить всех необходимых военнослужащих для защиты разоренного "войной" Портленда и всех наших объектов иммиграционной и таможенной полиции (ICE), находящихся там в осаде из-за атак "Антифа" и других внутренних террористов", - написал он в социальной сети Truth Social в субботу.

Трамп подчеркнул, что разрешает военным в случае необходимости использовать "силу в полной мере".

Когда и какие именно подразделения будут направлены в город, не сообщается.

В свою очередь мэр Портленда Кит Уилсон заявил, что в отправке в город военных, по его мнению, нет необходимости, пишет Associated Press.

Ранее в городе проходили протесты у здания ICE, главный вход здания и окна первого этажа были заколочены досками и разрисованы граффити. Тем не менее, в день публикации поста Трампа у здания не было демонстрантов.

Ранее президент США подписал меморандум об отправке в Мемфис (штат Теннесси) Национальной гвардии для борьбы с преступностью, до этого Нацгвардия была отправлена в Вашингтон, округ Колумбия. Трамп не исключил, что следующими городами, куда будут ведены федеральные силы правопорядка, могут стать Чикаго (штат Иллинойс), Сент-Луис (штат Миссури) и Новый Орлеан (штат Луизиана).

