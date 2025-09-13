Поиск

WP узнала, что Белый дом изучает вариант с направлением Нацгвардии в штат Луизиана

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Администрация США рассматривает возможность направить 1 тыс. солдат Нацгвардии в штат Луизиана с целью помочь правоохранительным органам в борьбе с преступностью, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

"Согласно документам Пентагона, администрация президента США Дональда Трампа представила предложение задействовать 1 тыс. солдат Нацгвардии в миссии по поддержании правопорядка в городах штата. Такой шаг намечает контуры возможного расширения роли военных в охране порядка в стране", - информирует издание.

План предусматривает помощь военных в работе правоохранительных органах в городах Новый Орлеан и Батон-Руж. Служащие Нацгвардии могли бы оказывать содействие в пресечении наркотрафика, в обеспечении логистики и связи на местах. Предполагается, что нацгвардейцы будут находиться под контролем губернатора, но их миссию будут финансировать из федеральных средств. По документам, во время пребывания войск в штате будут действовать "ясные правила применения сил и взаимодействия с населением для обеспечения транспарентности и общественного доверия".

Однако неясно, одобрили ли инициативу федеральные власти или власти штата. В Пентагоне подтвердили подлинность документов, но от дальнейших комментариев воздержались.

По данным газеты, что после всплеска преступности во время пандемии COVID-19 в Новом Орлеане наблюдается существенный ее спад, в том числе смертность от убийств сократилась до минимума с 1970-х годов; на начало сентября общее количество преступлений упало на 19% по сравнению с аналогичными показателями 2024 году. В Батон-Руж фиксируется более неоднозначная статистика.

WP утверждает, что Трамп теперь обращается за сотрудничеством к губернаторам-республиканцам для размещения Нацгвардии в городах, которыми управляют представители Демократической партии.

Накануне Трамп сообщил о планах развернуть силы Нацгвардии в городе Мемфис (штат Теннесси) для борьбы с преступностью. По данным ФБР, в Мемфисе зафиксирован один из самых высоких уровней насильственной преступности в США, отмечают американские СМИ.

11 августа Трамп объявил о временном переходе полиции Вашингтона под федеральный контроль и отправке в город Нацгвардии для борьбы с преступностью.

Нацгвардия США - резерв вооруженных сил, привлекаемый в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны для, например, ликвидации последствий стихийных бедствий, эвакуаций или подавления беспорядков.

