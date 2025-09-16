В Чикаго начался антимиграционный рейд

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель погранично-таможенной службы США Грегори Бовино сообщил о начале антимиграционного рейда в Чикаго.

"Мы приехали в Чикаго! Здесь мы продолжим начатое в Лос-Анджелесе – сделаем город безопаснее, будем выслеживать и задерживать нелегальных иммигрантов", - написал во вторник Бовино в соцсети Х, сопроводив текст видеозаписью прибытия сотрудников службы в третий по численности населения город США.

Рейды против нелегалов в Лос-Анджелесе в июне 2025 года стали поводом к беспорядкам, для подавления которых в город направили 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США.

За ходом операции наблюдала также прибывшая в город глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Погранично-таможенная служба является одной из структур этого министерства.

"Сегодня утром сотрудники министерства задержали на улицах Чикаго злостных нарушителей. Работа только начинается", - сообщила Ноэм в Х.

Действия ведомства раскритиковали в администрации губернатора штата Иллинойс, крупнейшим городом которого является Чикаго.

"Федеральные правоохранительные органы, начиная операцию, находят время для съемки видео красивых видов Чикаго, но не для звонка губернатору штата", - написал в Х представитель главы Иллинойса Джея Прицкера Мэтт Хилл.

В августе 2025 года сообщалось о планах властей США привлечь 200 сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) для рейдов против нелегальных иммигрантов в Чикаго.

"Согласно внутренним документам, администрация президента США Дональда Трампа составляет планы преследования мигрантов в Чикаго силами 200 сотрудников министерства внутренней безопасности, с использованием военно-морской базы вне черты города для их развертывания", - сообщала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении издания документы.

По данным издания, детали подготовки указывают, что власти планируют длительную операцию. Предполагается, что мероприятия в районе агломерации Чикаго продлятся 30 дней. При этом, если Пентагон одобрит запрос министерства внутренней безопасности на использование своей базы, это станет свидетельством того, как администрация стирает разграничительные линии между юрисдикцией военных и органами правопорядка, поясняла NYT.