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Володин заявил, что нужно постоянно совершенствовать законы о поддержке участников СВО

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на необходимость постоянного совершенствования правовой базы для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает пресс-служба Думы.

"Этот вопрос для нас приоритетный. Мы сформировали правовое поле, но оно требует постоянного совершенствования, поскольку речь идет о регулировании важных вопросов, связанных с вызовами, их преодолением", - сказал он на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Володин добавил, что депутаты постоянно "ищут новые решения, которые позволяют помочь семьям военнослужащих, обеспечить их всем необходимым".

По его мнению, для эффективного решения задач в этом направлении надо отрабатывать коммуникации "и с профильным комитетом, с нашими коллегами в правительстве и уже вместе давать оценку принимаемым решениям, а затем смотреть правоприменительную практику".

Госдума обязательно рассмотрит предлагаемые комиссией решения и окажет необходимую законодательную поддержку, сказал председатель палаты парламента.

Глава Астраханской области поблагодарил Володина за помощь в законодательном решении вопросов содействия и обеспечения социальных гарантий для солдат и офицеров, их близких, отметив, что порядка 130 законов за три года уже принято,.

В марте Бабушкин возглавил созданную комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей.

Вячеслав Володин Госдума Госсовет Астраханская область Игорь Бабушкин СВО
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