Суд повторно рассмотрит иск ЦБ о взыскании с Тройка-Д банка и физлиц 1,5 млрд рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа 23 сентября отменил отказ в иске Банку России, заявленном в интересах банка "Траст", о взыскании с признанного банкротом московского Тройка-Д банка и четырех человек 1,5 млрд рублей убытков, причиненных действиями лиц, контролировавших Вокбанк, который санировался Тройка-Д банком.

Как следует из картотеки суда, суд отправил дело на новое рассмотрение.

ЦБ 30 марта 2022 года подал иск в интересах Московского индустриального банка, но позднее суд произвел процессуальную замену по делу с Московского индустриального банка на правопреемника - банк "Траст".

Ответчиками по иску, кроме Тройка-Д банка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий этого банка), стали его совладелец Жомарт Ертаев, бывший финансовый директор банка Вячеслав Гурьянов, а также Дмитрий Шилин и Андрей Римский.

Девятый арбитражный апелляционный суд 4 июня 2025 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 15 января отклонил иск Банка России.

Банк России 17 апреля 2019 года отозвал лицензию у Тройка-Д банка за нарушения требований законов о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма. ЦБ также обвинил банк в занижении величины необходимых к формированию резервов. Также у банка была аннулирована лицензия на работу на рынке ценных бумаг.

Арбитражный суд Москвы 3 июля 2019 года по заявлению ЦБ признал банкротом Тройка-Д банк. Выступая тогда на заседании, представитель ЦБ сообщила, что на дату отзыва лицензии (17 апреля 2019 года) активы банка составляли 4,17 млрд рублей, в то время как обязательства равнялись 8,97 млрд рублей. Таким образом, сказала она, дефицит средств достиг 4,8 млрд рублей.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Тройка-Д банк работал под товарным знаком "АЛМА банк".

В июле 2019 года Банк России принял решение о докапитализации Вокбанка на 2,73 млрд рублей. Вокбанк ранее санировался Тройка-Д банком. Функции временной администрации по управлению Вокбанком были возложены на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Тройка-Д банк по итогам 2018 года занимал 188-е место, а Вокбанк по итогам второго квартала 2019 года - 285-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".