Суд отклонил иск ЦБ о взыскании с "Тройка-Д банка" и четырех физлиц 1,5 млрд рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду, 15 января, отклонил иск ЦБ РФ, заявленный в интересах банка "Траст", о взыскании с признанного банкротом московского "Тройка-Д банка" и четырех человек 1,5 млрд рублей убытков, причиненных действиями контролирующих лиц Вокбанка.

"В иске отказать полностью", - сообщает сайт суда.

Подробная информация о заседании пока не опубликована.

Первоначально 30 марта 2022 года ЦБ РФ подал иск в интересах АО "Московский индустриальный банк", но позднее суд произвел процессуальную замену по делу с АО "Московский индустриальный банк" на правопреемника – ПАО "Национальный банк "Траст".

Ответчиками по иску стали, кроме банка, его совладелец Жомарт Ертаев, бывший финансовый директор банка Вячеслав Гурьянов, Дмитрий Шилин и Андрей Римский.

Ранее сообщалось, что Банк России 17 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Тройка-Д банка".

По данным регулятора, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация также занижала величину необходимых к формированию резервов.

Банк России также аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Арбитражный суд Москвы 3 июля 2019 года по заявлению ЦБ РФ признал банкротом "Тройка-Д банк", утвердил конкурсным управляющим ГК "Агентство по страхованию вкладов".

Выступая тогда на заседании, представитель ЦБ сообщила, что на дату отзыва лицензии (17 апреля 2019 года) активы банка составляли 4,17 млрд рублей, в то время как обязательства равнялись 8,97 млрд рублей. Таким образом, сказала она, дефицит средств достиг 4,8 млрд рублей.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Согласно сайту банка, "Тройка-Д банк" работал под товарным знаком "АЛМА банк".

В июле 2019 года Банк России принял решение о докапитализации Вокбанка на 2,73 млрд рублей. Вокбанк ранее санировался "Тройка-Д банком". Функции временной администрации по управлению Вокбанком были возложены на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Тройка-Д банк по итогам 2018 года занимал 188-е место, а Вокбанк по итогам второго квартала 2019 года 285-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".