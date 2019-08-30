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ЦБ РФ решил присоединить Вокбанк к Московскому индустриальному банку

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ принял решение о реорганизации санируемого Вокбанка в форме присоединения к другой санируемой организации - Московскому индустриальному банку (МИнБ), говорится в пресс-релизе регулятора.

"Ранее рассматривалась возможность реализации акций АО "Вокбанк" заинтересованным инвесторам, но соответствующих обращений в Банк России не поступило", - отмечает регулятор. В планы участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства обоих банков внесены изменения относительно реорганизации.

Как сообщалось, в июле Банк России принял решение о докапитализации Вокбанка на 2,73 млрд рублей. Вокбанк ранее санировался Тройка-Д банком, у которого ЦБ отозвал лицензию с 17 апреля 2019 года. С этого момента функции временной администрации по управлению Вокбанком были возложены на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

ЦБ 22 января 2019 года объявил о санации МИнБа через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. В июле этого года Банк России выделил на докапитализацию МИнБа 128,7 млрд рублей.

Московский индустриальный банк по итогам второго квартала 2019 года занимал 37-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Вокбанк занимает 285-е место.

ЦБ РФ Вокбанк Московский индустриальный банк

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