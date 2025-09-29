В Кремле дадут оценку выборам в Молдавии, услышав позиции политических сил страны

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Кремль будет готов дать оценку прошедшим в Молдавии политическим выборам после того, как свою позицию по ним обозначат, в том числе, не согласные с результатами политические силы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оценки нужно уже давать потом - после того, как мы поймем, как сами политические силы уже обозначат свою позицию по этим выборам", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По его словам, "сначала, наверное, сами молдаване должны разобраться (с результатами выборов - ИФ)".

"Насколько нам известно, некоторые политические силы заявляют о своем несогласии, они говорят о возможных нарушениях на выборах - вот это то, что мы слышим, здесь было бы неправильно нам давать какие-то голословные оценки", - пояснил пресс-секретарь президента.

"Из того, что мы видим и знаем, сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории Российской Федерации в связи с тем, что для них было открыто только два избирательных участков, что, естественно, было недостаточно и не могло, собственно, дать возможность проголосовать всем желающим. Вот это то, что можно констатировать", - отметил Песков.

Согласно предварительным результатам, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (PAS) может получить 55 из 101 мандата в парламенте, Патриотический блок социалистов, коммунистов и Будущее Молдовы - 26 мандатов, блок "Альтернатива" - 8 мандатов, "Наша партия" и партия "Демократия дома" - по 6 мандатов.