Парламентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися

Фото: Andrei Pungovschi/Getty Images

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Выборы в парламент Молдавии признаны состоявшимися, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК, к 14:30 по местному времени в выборах приняли участие более 33% граждан Молдавии, внесенных в списки для голосования. Это - минимальное количество избирателей для того, чтобы признать выборы состоявшимися.

Как сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии, в первой половине дня наблюдалась довольно низкая активность избирателей на парламентских выборах. Однако, после полудня наблюдается высокая активность избирателей внутри страны и за рубежом.

Очереди есть на отдельных участках в Кишиневе, а также на избирательных участках в Брюсселе, Лондоне, Берлине, Москве и других городах.

Наблюдаются пробки: предположительно, избиратели из Приднестровья едут голосовать на выборах в парламент Молдавии.

Участки для голосования открыты до 21:00.

В воскресенье в Молдавии проходят парламентские выборы. В ходе голосования избирателям предстоит выбрать 101 депутата. Выборы проходят по пропорциональной системе (по партийным спискам). Срок действия мандата депутатов - четыре года. За депутатские мандаты борются 14 партий, три блока и 4 независимых кандидата.

Предварительные результаты голосования станут известны в ночь на понедельник.