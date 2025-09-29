В Кишиневе прошел митинг протеста против результатов выборов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Кишиневе сторонники оппозиционного "Патриотического блока" провели уличную акцию в знак несогласия с результатами выборов в парламент Молдавии.

В митинге приняли участие несколько сотен человек, он продолжался не более 15 минут. На нем выступили лидеры блока - бывший президент, председатель Партии социалистов Игорь Додон, бывший премьер Василе Тарлев и вице-председатель действующего парламента Влад Батрынча.

Додон заявил, что "акция носит исключительно мирный характер", и призвал не допускать провокаций.

"Правящая партия PAS вновь, как и президент Майя Санду на президентских выборах, одержала победу благодаря голосованию за рубежом. На участках внутри страны партия PAS набрала лишь 44%, а вся оппозиция в сумме набрала 49,5% голосов. PAS снова удержалась у власти только благодаря диаспоре", - заявил Додон.

По его словам, в ЦИК уже поданы жалобы на нарушения, включая запрет на допуск наблюдателей на избирательные участки и невозможность проголосовать для 200 тыс. граждан с левобережья Днестра. "Все эти факты переданы в ЦИК. Если комиссия откажется реагировать, мы будем действовать дальше по закону", - сказал Додон.