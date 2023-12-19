ЛДПР изменила структуру партии по итогам съезда

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ЛДПР изменила структуру по итогам прошедшего съезда: значительно расширен высший совет, при этом из него исключили почти половину членов, создан президиум высшего совета, который будет решать оперативные вопросы между съездами.

Раньше в составе высшего совета было 13 человек, теперь - 24. Из высшего совета исключены почивший основатель ЛДПР Владимир Жириновский, председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, сенатор Елена Афанасьева, депутат Борис Пайкин, экс-депутат Сергей Натаров.

В высший совет вошли бывшие в нем и раньше лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Борис Чернышов, Сергей Каргинов, Антон Морозов, сенатор Иван Абрамов, советник руководителя фракции ЛДПР Никита Березин, руководитель аппарата фракции в Госдуме Максим Зайцев.

Из новых членов высшего совета - депутаты Андрей Луговой, Сергей Леонов, Владимир Кошелев, Василина Кулиева, член ЛДПР Виктор Бут, сенатор Вадим Деньгин, губернатор Хабаровской области Михаил Дегтярев, экс-депутаты Евгений Марков, Елена Строкова, Александр Балберов, экс-министр Чеченской Республики по национальной политике Джамбулат Умаров, экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский, член ЦИК Александр Курдюмов и другие.

Как пояснил журналистам Слуцкий, "ротация высшего совета была необходима в связи с выбытием ряда членов".

"Кроме того, нам необходимо было актуализировать состав, чтобы он соответствовал тем темпам работы, которые мы взяли еще в 2023 году. Новый состав высшего совета собран для решения масштабных задач по разным, в том числе только намеченным направлениям работы партии... Съезд единогласно утвердил новый состав Высшего совета", - сказал Слуцкий.

Также появляется президиум высшего совета - он будет оперативно решать организационно-партийные и кадровые вопросы в период между съездами. Он будет сформирован председателем ЛДПР, в новый орган войдет не более семи человек.