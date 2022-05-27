Слуцкий избран председателем ЛДПР

Леонид Слуцкий Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Председателем ЛДПР на съезде партии в пятницу избран руководитель фракции в Госдуме Леонид Слуцкий, передал корреспондент "Интерфакса".

"86 бюллетеней, все за", - сказал член счетной комиссии Ярослав Нилов. Вместе с тем официально решение съезда будет оглашено на брифинге.

Слуцкий был единственным кандидатом в председатели партии в бюллетенях для голосования.

Слуцкий отметил, что стратегия партии "будет как-то модифицироваться, будет возрастать в сторону людей, решения задач, которые стоят на земле, укрепления нашей социальной политики".

"Выборы осенью. Думаем, покажем достойный результат", - сказал Слуцкий.

Как сообщалось, 84 из 85 региональных отделений ЛДПР обратились в высший совет партии с предложением выдвинуть Слуцкого.

Основатель партии Владимир Жириновский скончался 6 апреля. 18 мая Слуцкий был избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.