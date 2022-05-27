Слуцкий избран председателем ЛДПР
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Председателем ЛДПР на съезде партии в пятницу избран руководитель фракции в Госдуме Леонид Слуцкий, передал корреспондент "Интерфакса".
"86 бюллетеней, все за", - сказал член счетной комиссии Ярослав Нилов. Вместе с тем официально решение съезда будет оглашено на брифинге.
Слуцкий был единственным кандидатом в председатели партии в бюллетенях для голосования.
Слуцкий отметил, что стратегия партии "будет как-то модифицироваться, будет возрастать в сторону людей, решения задач, которые стоят на земле, укрепления нашей социальной политики".
"Выборы осенью. Думаем, покажем достойный результат", - сказал Слуцкий.
Как сообщалось, 84 из 85 региональных отделений ЛДПР обратились в высший совет партии с предложением выдвинуть Слуцкого.
Основатель партии Владимир Жириновский скончался 6 апреля. 18 мая Слуцкий был избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.