Пензенский губернатор объяснил перебои с поставками топлива на АЗС проблемами логистики

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Пензенской области точечные простои автозаправок связаны с проблемами логистики, вызванными сезонным ростом спроса, сообщил в Telegram губернатор региона Олег Мельниченко.

Обеспечение бензином и дизельным топливом населенных пунктов обсудили на заседании оперативного штаба Пензенской области.

"Как доложили руководители крупных топливных компаний, они выполняют свои обязательства, поставляя в регион ГСМ в полном объеме. Причиной точечных простоев на АЗС названы вопросы логистики, связанные с сезонным увеличением спроса", - написал Мельниченко.

Губернатор поручил держать ситуацию на особом контроле межведомственной рабочей группы с привлечением представителей УФАС и прокуратуры.

Глава областного правительства Николай Симонов через пресс-службу заверил, что проблем с поставками бензина на АЗС крупных топливных компаний, работающих на территории региона, по обобщенным данным муниципалитетов, нет.

"Основной поставщик в наш регион - это "Пензанефтепродукт", государственное предприятие. Те договорные обязательства, которые имеются по поставкам горючего, а также обеспечение населения - все выполняется", - сказал Симонов.

Ранее местные СМИ сообщали о жалобах жителей Пензенской области на нехватку бензина.