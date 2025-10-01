Новак заявил, что проблемы с топливом в ряде регионов решаются в ручном режиме

В целом ситуация на рынке топлива абсолютная контролируемая, отметил вице-премьер РФ

Вице-премьер Александр Новак Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ситуация на внутреннем рынке топлива находится под контролем правительства, сложности с его наличием в ряде регионов РФ решаются в ручном режиме, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Валдая.

"Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает министерство энергетики со всеми регионами в штабном режиме. Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране. Наблюдается отдельная проблема обеспечения по отдельным регионам, и в ручном режиме, в принципе, мы с регионами решаем эти вопросы и обеспечиваем наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов", - сказал Новак.

Он отметил, что для повышения объемов выпуска бензинов и дизельного топлива сейчас рассматриваются решения об использовании различных химических элементов и присадок.

Вице-премьер также напомнил, что для обеспечения внутреннего рынка моторным топливом правительство приняло решение о запрете экспорта дизеля для непроизводителей, а также о продлении полного запрета на экспорт автомобильного бензина. Оба ограничения будут действовать до конца 2025 года.

"При превышении предложения над спросом, безусловно, мы и ранее принимали такие решения, мы будем открывать рынки и так же поставлять на экспорт, как и раньше. То есть эта оценка текущей ситуации происходит постоянно", - добавил Новак.