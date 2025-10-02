Поиск

Двое жителей Ростовской области осуждены за теракт на железной дороге

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд отправил в колонию строгого режима на 15 лет жителей Ростовской области Павла Евлашкина и Дениса Максимова за совершение теракта на железной дороге на перегоне станций Ростов-Главный - Гниловская в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"Установлено, что Евлашкин через мессенджер Telegram получил предложение от заказчика за деньги совершить теракт, направленный на повреждение железнодорожной инфраструктуры. Он привлек Максимова Дениса, с которым в феврале 2024 года прибыл на участок местности на перегоне станций "Ростов-Главный - Гниловская" в Ростове-на-Дону. Используя горючую смесь, они совершили поджог оборудования, предназначенного для обеспечения безопасности движения подвижного состава", - говорится в сообщении.

Приговор вынесен по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Ростовская область
