Поиск

Группировка "Центр" ведет активные наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" ведут активные наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что силы группировки за неделю нанесли удары по 21 украинской бригаде и трем штурмовым полкам ВСУ.

"Противник потерял более 3560 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты Bradley производства США, 32 автомобиля и 14 артиллерийских орудий", - заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Днепропетровская область ВСУ ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Московская полиция выдворила из РФ с начала года более 450 незаконных мигрантов

Половина территории России уже покрыта снегом

Половина территории России уже покрыта снегом

Журналист Илья Азар заочно приговорен к четырем годам колонии

Журналист Илья Азар заочно приговорен к четырем годам колонии

На "Госуслугах" появился сервис для жалоб на УК, которая не дает выбрать интернет-провайдера в доме

На "Госуслугах" появился сервис для жалоб на УК, которая не дает выбрать интернет-провайдера в доме

Мужчина задержан в Крыму за передачу Украине координат комплексов C-300

Минсельхоз РФ продлил запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море до 2027 г.

Минсельхоз РФ продлил запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море до 2027 г.
Военная операция на Украине

20 беспилотников ВСУ нейтрализованы за ночь над регионами РФ и Черным морем

Здание колледжа частично обрушилось во Владивостоке

Здание колледжа частично обрушилось во Владивостоке

Аэропорты Сочи и Геленджика временно не обслуживают рейсы

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7280 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });