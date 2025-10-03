Группировка "Центр" ведет активные наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" ведут активные наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что силы группировки за неделю нанесли удары по 21 украинской бригаде и трем штурмовым полкам ВСУ.

"Противник потерял более 3560 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты Bradley производства США, 32 автомобиля и 14 артиллерийских орудий", - заявили в Минобороны РФ.