В Красноярском крае совершил жесткую посадку Ан-2, погиб человек

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2 авиакомпании "Борус" совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края после выполнения авиационных работ, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На борту было два человека. Авиаинцидент произошел 3 октября около 17 часов по местному времени (13:00 по Москве. Его обстоятельства и причины выясняются.

"Предварительно, один человек погиб, по второму пока информации нет", - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу от официальных источников.

Абаканская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

