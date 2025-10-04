Поиск

Более 3 тыс. спутников выведены на орбиту в 2025 г. под контролем российских военных

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Космические войска России в 2025 году проконтролировали вывод на орбиты более 3000 космических аппаратов, сообщили в субботу в министерстве обороны РФ.

"В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2025 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки провели более 60000 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение свыше 3200 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 3000 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 1300 космических объектов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что особое внимание уделялось "контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств".

"Благодаря своевременному оповещению и принятию решений удалось не допустить столкновений космических аппаратов российской орбитальной группировки с другими космическими объектами", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, в текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск провели свыше 370 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Также в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили свыше 125 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами, сообщили в военном ведомстве.

Минобороны РФ Космические войска
