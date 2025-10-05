Поиск

Жители хакасского Саяногорска вторые сутки остаются без воды

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство Республики Хакасия оказывает администрации Саяногорска по запросу всю необходимую помощь в связи с аварией на водопроводе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Порыв на сетях произошел в пятницу, 3 октября. Аварийные бригады "БайкалЭнерго" предпринимали меры, чтобы установить место порыва, но до сих пор обнаружить его не удалось, водоснабжение не возобновлено.

Администрация города Саяногорска ведет подвоз воды в микрорайоны. Он будет осуществляться до полного восстановления работы системы.

По информации ГУ МЧС России по региону, под ограничением находятся 87 многоквартирных жилых дома (5307 человек). Ведутся ремонтные работы.

Хакасия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ряд услуг по газоснабжению переведен в электронный вид

Ряд услуг по газоснабжению переведен в электронный вид

Обрушение горной породы произошло на шахте в Кузбассе

За ночь над регионами России нейтрализовано 32 беспилотника ВСУ

Что произошло за день: суббота, 4 октября

Электроснабжение полностью восстановлено в Екатеринбурге

Четыре человека пострадали в Белгороде из-за атаки ВСУ

Роспотребнадзор запросил данные о вспышке энтеровируса в турецком отеле

Роспотребнадзор запросил данные о вспышке энтеровируса в турецком отеле

Один турист погиб, второй в тяжелом состоянии на вулкане Вилючинский на Камчатке

Один турист погиб, второй в тяжелом состоянии на вулкане Вилючинский на Камчатке

Губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород и пригород

Два микрорайона Екатеринбурга частично обесточены из-за повреждения ЛЭП

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2416 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7283 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });