Жители хакасского Саяногорска вторые сутки остаются без воды

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство Республики Хакасия оказывает администрации Саяногорска по запросу всю необходимую помощь в связи с аварией на водопроводе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Порыв на сетях произошел в пятницу, 3 октября. Аварийные бригады "БайкалЭнерго" предпринимали меры, чтобы установить место порыва, но до сих пор обнаружить его не удалось, водоснабжение не возобновлено.

Администрация города Саяногорска ведет подвоз воды в микрорайоны. Он будет осуществляться до полного восстановления работы системы.

По информации ГУ МЧС России по региону, под ограничением находятся 87 многоквартирных жилых дома (5307 человек). Ведутся ремонтные работы.