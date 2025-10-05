Замглавы поселения ранен при обстреле ВСУ Белгородской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Заместитель главы поселения ранен при украинском обстреле в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате минометного обстрела ранен заместитель главы поселения Игорь Кушнарёв. В тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.

В настоящее время медики оказывают раненому необходимую помощь.