Инфраструктурный объект загорелся в Белгороде после украинского обстрела

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередных ударах со стороны Украины, в Белгороде возник пожар на инфраструктурном объекте, посечены автомобили, пострадавших нет.

"Очередные удары ВСУ по нашему региону. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Уточняя информацию о последствиях обстрела Белгорода и Белгородского района, глава области сообщил, что "в городе на территории инфраструктурного объекта произошло возгорание в одном из помещений - сотрудниками МЧС пожар оперативно потушен".

"Кроме того, в результате падения осколков от сбитых ракет в разных частях Белгорода посечены пять легковых автомобилей, в Белгородском районе в селе Таврово пробита крыша гаража", - проинформировал Гладков.

Он уточнил, что "село Стрелецкое Белгородского района дважды атаковано беспилотниками", в итоге "от удара одного БПЛА загорелась сухая трава - добровольной пожарной дружиной возгорание оперативно ликвидировано", при этом "в результате еще одной атаки посечена осколками ГАЗель".

"Также различные повреждения зафиксированы в трех частных домах: выбиты окна и повреждены входные группы", - сообщил белгородский губернатор.

По его данным, "в селе Мощеное Грайворонского округа FPV-дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль - повреждены кузов и остекление". "Рядом в доме выбиты окна. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.

Ранее сообщалось о нескольких ракетах, сбитых над Белгородом и Белгородским районом.