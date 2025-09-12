Поиск

Глава Запорожской области сообщил о новой попытке дрона ВСУ атаковать ЗАЭС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Украинский FPV-дрон сбили, когда он пытался атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу.

"Противник несколько дней подряд пытается атаковать прилегающую территорию Запорожской атомной электростанции. Так, сегодня, около 18:00 пресечена атака - сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, радиационный фон в норме, сама станция в порядке. "Запорожская АЭС находится в состоянии "холодный останов", реакторы заглушены. Но станция в рабочем состоянии и остается объектом повышенной опасности", - добавил он.

В четверг представители ЗАЭС сообщили об атаке беспилотников ВСУ на учебно-тренировочный центр станции. Предыдущие атаки были зафиксированы 6 сентября, 5 июня, 21 мая и 5 января. Кроме того, 17 апреля дрон ВСУ был нейтрализован рядом с учебно-тренировочным центром.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС Евгений Балицкий
