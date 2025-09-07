Поиск

Электроснабжение частично нарушено в Запорожской области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Электроснабжение частично нарушено в населенных пунктах Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"Зафиксировано частичное отключение электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области", - написал он в своем телеграм канале.

Причины уточняются, энергетики ведут восстановительные работы, добавил губернатор

Предыдущий раз сбои в электроснабжении региона фиксировались 1 сентября, тогда причиной была грозовая активность. В августе электроснабжение области было частично нарушено дважды, оба раза - после атак украинских беспилотников.

