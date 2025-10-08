Москва не получала от Вашингтона содержательного ответа на предложение по ДСНВ

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Никакого субстантивного ответа от США на предложение президента России Владимира Путина о продлении на год Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Москва не получала, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, не получали. Мы, разумеется, публичный сигнал самого президента США и пресс-секретаря Белого дома, который на ту же тему был сформулирован за несколько дней до этого, тщательно отфиксировали", - сказал он журналистам в Москве.

Рябков напомнил, что все приоритеты и подходы российской стороны по этому вопросу Путин обозначил в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 22 сентября, и в ходе своего выступления в Сочи.

"Смысл такой, что мы это предложили, это протянутая рука. Если им это не интересно, мы без этого обойдёмся. Речь не идёт, я подчёркиваю, не идёт речь о предложении продлить договор. Мы ведём речь о том, чтобы в течение года после официального истечения срока действия договора, то есть начиная отсчет этого года с 6 февраля будущего года, придерживаться центральных количественных ограничений, зафиксированных в этом договоре, но строго при том понимании, то есть при том условии, что США в течение этого года не предпримут мер со своей стороны, которые могут пошатнуть сложившиеся паритет и баланс в сфере стратегической стабильности", - отметил Рябков.

"Это значит, во-первых, что они воздержатся от дестабилизирующих шагов в области наступательных вооружений стратегической дальности, и они не будут предпринимать мер в сфере стратегической ПРО, которые мы можем расценить как попытку негативно повлиять на наш национальный потенциал ядерного сдерживания", - сказал замминистра.

Он подчеркнул: "не сводя только к этому вопросу всю проблему, но упоминая о ней отдельно: конкретно не предпримут шагов по выведению на орбиту и размещению в космосе противоракетных систем перехвата".

22 сентября Путин на совещании с постоянными членами Совбеза напомнил, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. В связи с этим он заявил, что для того, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова (...) продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ".

Президент РФ подчеркнул, что "мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее отношение потенциалов сдерживания".