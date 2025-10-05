Трамп назвал хорошей идей предложение Путина о продлении положений ДСНВ на год

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает хорошей идеей приложение президента РФ Владимира Путина о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Мне кажется, что это звучит как хорошая идея", - приводят американские СМИ ответ Трамп на соответствующий вопрос.

22 сентября Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ напомнил о том, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. В этой связи он заявил, что для того, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова (...) продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ".

Путин подчеркнул, что "мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее отношение потенциалов сдерживания".