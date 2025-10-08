Программа льготного лизинга в судостроении будет расширяться из возможностей госбюджета

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Государство планирует расширять программу льготного лизинга в гражданском судостроении по мере появления источников дополнительного финансирования в федеральном бюджете, заявил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.

"По лизинговой программе у нас механизмы все отработаны, вопрос только в наличии достаточного объема средств в федеральном бюджете. По мере исполнения трехлетнего бюджета, по мере возможности выделения дополнительных объемов мы будем просто расширять саму программу", - сказал он.

В целом государство ведет работу по оптимизации господдержки судостроительной отрасли, отметил Мантуров. "С точки зрения оптимизации мер поддержки по судостроению - не по лизингу в судостроении, а вообще по судостроению в целом, - действительно, я проводил совещание, там порядка 13 было мер поддержки, мы скомпактизировали это и максимально унифицировали до 5-6 для удобства работы", - добавил он.

Вопрос расширения программы водного лизинга с учетом необходимости замещения "ветхого" флота обсуждался летом 2025 года на совещании в правительстве под председательством Мантурова и вице-премьера Виталия Савельева. Тогда ведомствам было поручено совместно с грузоотправителями сформировать реестр "ветхого" флота и на его основе представить предложения по программе лизинга.

В сентябре Минтранс сообщил, что список для замены в рамках обновления "ветхого" флота составлен и включает свыше 1,7 тысячи судов.

Действующая программа льготного водного лизинга предполагает строительство к 2028 году 260 гражданских судов различного назначения и дедвейта. Инвестпроект программы был сформирован в конце 2022 года и оценивался властями в 231 млрд рублей, из которых 136 млрд рублей предполагалось профинансировать из средств ФНБ, еще 85 млрд рублей АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) должна была привлечь с рынка.

Также власти планируют запустить программу льготного лизинга пассажирского водного транспорта. Рассмотреть такую возможность еще в 2023 году поручал президент Владимир Путин. Тогда правительству было поручено к марту 2024 года принять решение о выделении с 2025 года средств ФНБ на программу льготного лизинга гражданского судостроения. Как пояснял в июне этого года в Совете Федерации глава Минпромторга Антон Алиханов, в 2025 году такой возможности не было из-за бюджетных ограничений, но министерство планировало заложить средства на эти цели при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку.