"Ъ" узнал, что власти обсуждают запрет на допуск в порты РФ судов старше 40 лет

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Меры по сокращению "ветхого" флота, предложенные весной "Объединенной судостроительной корпорацией" (ОСК) получили конкретные очертания и рассматриваются правительством, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы к совещанию 6 августа у первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова и вице-премьера Виталия Савельева.

"С 1 января 2030 года предлагается запретить допуск в российские морские порты судов старше 40 лет", - информирует издание.

По данным "Коммерсанта", для российских судов возрастом от 30 лет планируется ввести требование о ежегодном освидетельствовании на соответствие требованиям безопасности мореплавания и судоходства, для иностранных - о предъявлении свидетельства аналогичного содержания, выданного уполномоченной организацией РФ.

Кроме того, с любых судов старше 30 лет предлагается взимать повышенные портовые сборы, в том числе экологические. За экологический ущерб, повреждение инфраструктуры портов и т. д. - ввести минимальные страховые суммы и суммы иного финансового обеспечения гражданской ответственности судовладельцев, сообщает издание.

Минтрансу предлагается дать полномочия формировать реестр российских и иностранных страховых компаний, имеющих право страховать судовладельцев, "в том числе подтвердивших возможность осуществления выплат российским юридическим и физическим лицам в финансовой системе РФ". Тех, у кого страхового покрытия от таких компаний нет - в российские порты не пускать. Ответственность за соответствие принимаемых на терминале судов требованиям по безопасности мореплавания и судоходства и защиты окружающей среды предлагается возложить на операторов терминалов и грузовладельцев, отмечает "Коммерсантъ".

По данным издания, для финансирования льготного лизинга судов предлагается предусмотреть для ОСК 197 млрд руб. в бюджете 2026-2028 годов, создать механизм господдержки, предполагающий стимулирование утилизации старых судов и льготные условия финансирования (не более 3% годовых в рублях) на приобретение гражданских судов. ОСК может стать агентом российских судовладельцев при размещении заказов на зарубежных верфях по проектам, финансируемым за счет бюджета РФ.

Как сообщалось, ведомствам по итогам августовского совещания по мерам стимулирования обновления российского флота поручено совместно с грузоотправителями сформировать реестр "ветхого" флота и на его основе представить предложения по расширению программы водного лизинга.

ОСК (находится в управлении ВТБ) в марте текущего года предложила властям ограничить работу "ветхого" флота для увеличения объема заказов в отрасли.

Для дальнейшего развития судостроительной отрасли, помимо модернизации существующих и строительства новых мощностей, необходима дополнительная государственная поддержка в виде долгосрочного лизинга в части стимулирования спроса на строительство флота на отечественных верфях, говорил в апреле глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин. По его словам, судостроители обсуждали с правительством необходимость господдержки спроса в виде лизинга. "Нам сейчас нужно, это не такая большая сумма, я думаю, порядка 200 млрд рублей в год именно на лизинг, для того чтобы обеспечить потребление торгового флота и рыболовных судов", - говорил Костин.

Глава Минпромторга Антон Алиханов в июле заявлял, что поддерживает идею ограничения срока эксплуатации "ветхих" судов по аналогии с теми требованиями, которые установлены на продление срока службы авиатехники и железнодорожного подвижного состава. При этом нужно учитывать вопросы безопасности судоходства, говорил Алиханов.