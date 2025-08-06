Ведомства сформируют реестр "ветхих" судов в РФ

На его основе будут представлены предложения по расширению программы водного лизинга

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ведомства совместно с грузоотправителями сформируют реестр "ветхого" флота и на его основе представят предложения по расширению программы водного лизинга.

Как говорится в сообщении правительства РФ, такое поручение дано по итогам совещания по мерам стимулирования обновления российского флота, которое провели первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Виталий Савельев.

"По итогам совещания Минтрансу, Минпромторгу, Минэнерго и Минэкономразвития России было поручено сформировать и выверить совместно с грузоотправителями реестр судов, попадающих "под списание" и требующих замену в последующие годы, и, исходя из его объема сформировать предложения по продлению и расширению программы льготного лизинга гражданских судов", - говорится в сообщении правительства.

"На совещании обсудили ряд вопросов, связанных с эксплуатацией старого флота, а также подходы к выработке практических механизмов обновления российского флота с учетом потребностей грузоотправителей, интересов судостроительной отрасли и соблюдения баланса бюджета РФ", - заявили в правительстве.

В совещании принимали участие глава Минпромторга Антон Алиханов, представители Минтранса, Минэнерго, Минсельхоза, Минэкономразвития и Минфина, представители судостроительных, транспортных компаний и основных грузоотправителей.

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК, находится в управлении ВТБ) ранее предложила властям ограничить работу "ветхого" флота для увеличения объема заказов в отрасли.

Минпромторг РФ поддерживает идею ограничения срока эксплуатации "ветхих" судов по аналогии с теми требованиями, которые установлены на продление срока службы авиатехники и железнодорожного подвижного состава, заявлял в июле Алиханов.

Ограничение работы "ветхого" флота поддержит спрос, но нужно учитывать вопросы безопасности судоходства, говорил министр.