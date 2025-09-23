Минтранс включил свыше 1,7 тыс. судов в список на обновление "ветхого" флота

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ внес в список для замены более 1,7 тыс. судов "ветхого" флота, сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай.

"Ограничения по использованию "ветхого" флота мы, конечно же, будем вводить. Летом проведена работа, мы узнали, какое количество судов требует замены до 2030 года - это 1714. Этот список мы направили в Минпромторг, он с ним работает", - сказал Пошивай в ходе пленарной сессии проходящей в Петербурге XVIII международной выставки и конференции "Нева".

По словам замминистра, переход на новые суда будет длительным, суда, которые находятся в хорошем техническом состоянии, никто останавливать не будет.

"При этом будут ужесточаться все инспекции по проверке судов - то есть те, что проводились раз в пять лет, будут проводиться каждый год. Подход будет выборочным, суда, которые подпадут под проверки – это суда от 30 до 40 лет. Сейчас это все обсуждается для того, чтобы не навредить нашим судовладельцам, но опять же в известных рамках рискообеспеченности", - добавил Пошивай.

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК, находится в управлении ВТБ) ранее предложила властям ограничить работу "ветхого" флота для увеличения объема заказов в отрасли.

Минпромторг РФ поддерживает идею ограничения срока эксплуатации "ветхих" судов по аналогии с теми требованиями, которые установлены на продление срока службы авиатехники и железнодорожного подвижного состава, заявлял в июле министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Ограничение работы "ветхого" флота поддержит спрос, но нужно учитывать вопросы безопасности судоходства, говорил Алиханов.