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ОСК предложила властям ограничить работу "ветхого" флота

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК, находится в управлении ВТБ) предложила властям ограничить работу "ветхого" флота и проработать меры поддержки, направленные на обновление судов гражданского флота в России.

Использование устаревшего флота, в первую очередь эксплуатируемого на внутренних водных путях (средний возраст судов более 40 лет), несет угрозу безопасности навигации и экологические риски, говорится в письме главы ВТБ, председателя совета директоров ОСК Андрея Костина президенту Владимиру Путину, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с документом.

ОСК предлагает ограничить использование "ветхого" флота и масштабировать программу поддержки спроса, учитывающую платежеспособность заказчиков, сказал собеседник агентства.

По словам источника, глава государства поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову и вице-премьеру Виталию Савельеву проработать вопрос, напомнив о том, как решалась схожая проблема с парком старых железнодорожных вагонов.

"ОСК совместно с судовладельцами в настоящее время разрабатывает предложения по формированию комплекса экономических и регуляторных механизмов как в части ограничения использования выбывающего флота, так и в части стимулирования строительства современного гражданского флота на отечественных предприятиях", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОСК.

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Корпорация поддерживает инициативу по ограничению использования технически и морально устаревших судов, эксплуатируемых в российских водах, добавили в ОСК, отметив, что на законодательном уровне в сегментах железнодорожного транспорта органичен предельный срок службы, гарантирующий устойчивое замещение подвижного состава и ритмичное инвестиционное планирование. Расширение аналогичного подхода на морской речной флот является логичным и давно назревшим шагом.

О необходимости обновления речного флота, в том числе судов класса "река-море" в марте заявлял помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Средний возраст речного флота РФ превышает 30 лет, а речных танкеров - более 40 лет. "Что уже привело к серьезным авариям", - указывал он. А в начале года экспертный совет при правительстве РФ предложил создать национальный фонд с капитализацией 100 млрд рублей для развития речного судоходства в Сибири и на Дальнем Востоке.

Вопрос обновления устаревшего флота обсуждается участниками судоходного сообщества много лет, однако в отличие от вагоностроителей, проблема пока так и не получила решения.

ВТБ ОСК
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