Рябков не видит оснований обсуждать перезапуск ЗАЭС до восстановления линий энергоснабжения станции

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - До момента восстановления линий энергоснабжения на ЗАЭС нет оснований обсуждать вопрос перезапуска станции, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Станция находится в состоянии холодного останова, это общеизвестно. Вопрос перезапуска - это вопрос к специалистам. Сейчас, как я понимаю, не восстановлены ни та, ни другая линия энергоснабжения (резервные), которые подведены к станции для того, чтобы гарантировано обеспечить и охлаждение реакторов", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос о перспективах перезапуска ЗАЭС.

"Я думаю, что в любом случае, до момента пока не решится данный вопрос, обсуждать перспективы перезапуска станции оснований нет. Специалистам, разумеется, виднее, но мы как ведомство сфокусированы на другом на данный момент", - подчеркнул Рябков.

Комментируя дальнейшую судьбу остающегося на ЗАЭС американского топлива, он сказал: "Раньше наблюдались ситуации, когда интегрированные в реакторы советской и российской разработки топливо американской разработки, производства не нашего, создавало проблемы. Это тоже большие риски, и, конечно, в ситуации, отличающейся от нынешней, наверное, это стало бы предметом для реальных консультаций, технических обсуждений. Но на сегодня я не вижу базы для того, чтобы что-либо подобное обсуждать с американцами".

"Огромное количество рисков, проблем, трудностей, вопросительных знаков, поэтому будем работать над первоочередными задачами, главная из которых - это минимизировать риски для самой станции, находящейся в российской юрисдикции, в результате действий Киева и его западных спонсоров", - сказал Рябков.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

МИД РФ Сергей Рябков ЗАЭС
