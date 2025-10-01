Песков назвал глупыми утверждения, будто бы Россия сама обстреливает ЗАЭС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС - российская, она контролируется российскими специалистами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и назвал, как минимум, глупыми утверждения о том, что Россия обстреливает станцию.

"Она под нашим контролем, и поэтому российская сторона обеспечивает безопасность на этой станции. Вместе с тем также всем хорошо известно и ни для кого не секрет, что станция и околостанционная инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима. Как вы понимаете, по меньшей мере глупо обвинять российскую сторону в том, что она бомбит станцию, которую она же сама и контролирует", - сказал он, комментируя соответствующие заявления украинского президента Владимира Зеленского.

Несмотря на это, продолжил он, российские специалисты, сотрудники станции делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность станции. "Она обеспечивается надежно в разные периоды, и российская сторона, как вы знаете, находится в постоянном контакте с МАГАТЭ. И в соответствии с принятыми нормами и правилами информирует МАГАТЭ о ситуации на станции", - сказал Песков.

