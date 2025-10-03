Поиск

Очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в 30-й раз прошла на Запорожской АЭС, сообщили в пятницу представители станции.

"На Запорожской АЭС состоялась плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сообщается в телеграм-канале ЗАЭС.

Ротация специалистов прошла в 30-й раз, начиная с 1 сентября 2022 года. В состав 31-й команды входят четыре эксперта. "(Они - ИФ) приступили к работе по наблюдению и оценке состояния эксплуатационной безопасности станции.", - пояснили на ЗАЭС.

Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 21 августа.

"Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области - их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно", - заключили представители станции.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

