Глава МАГАТЭ обсудил ситуацию на ЗАЭС с главой МИД Украины

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Мы обменялись мнениями о критической ситуации на ЗАЭС, на протяжении уже шести дней находящейся без внешних источников энергоснабжения. МАГАТЭ работает над его восстановлением для обеспечения ядерной безопасности", - написал Гросси в понедельник в соцсети Х по итогам переговоров на Варшавском форуме по безопасности.

Гросси 26 сентября в Москве встретился "на полях" Международного атомного форума с главой Росатома Алексеем Лихачевым, с которым обсудил в том числе вопросы безопасности на ЗАЭС. "(Состоялась) своевременная встреча с Алексеем Лихачевым из Росатома для обсуждения ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС", - написал Гросси в пятницу в соцсети Х по итогам встречи.

Гендиректор МАГАТЭ ранее заявил, что специалисты организации пытаются установить причину прекращения внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. "ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение сегодня в 10-й раз с начала конфликта", - привела слова Гросси пресс-служба МАГАТЭ в соцсети Х. Кроме того, Гросси подтвердил, что аварийные дизель-генераторы начали обеспечивать электроснабжение ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").