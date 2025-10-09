Поиск

Три категории детей иностранцев могут сдавать тестирование по русскому языку в устной форме

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ будет проводить в устной форме аттестацию по русскому языку для поступления в российские школы для трех категорий детей иностранных граждан.

Соответствующий приказ министерства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, тестирование будет проводится в устной форме для иностранных граждан, имеющих статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или статус члена семьи участника данной государственной программы.

Кроме того, сдавать русский язык устно будут лица, разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности, в отношении которых в принято решение о выдаче разрешения на временное проживание в России, а также для членов их семей.

Кроме того, в устной форме смогут сдать тестирование члены семей глав дипломатических представительств и глав консульских учреждений иностранных государств, сотрудников дипломатических представительств и работников консульских учреждений иностранных государств, должностных лиц и сотрудников международных организаций, въехавших в РФ в связи с исполнением служебных обязанностей, и сотрудников представительств международных организаций на территории России.

Минпросвещения
