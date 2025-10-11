Минобороны сообщило об уничтожении семи БПЛА над Белгородской и Курской областями

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной оборонысбили пять украинских беспилотников самолетного типа над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Уточняется, что БПЛА были ликвидированы с 15:00 до 21:00 мск. Пять из них сбили над территорией Белгородской области, два – над Курской.

Ранее ведомство сообщало о нейтрализации четырех дронов над Белгородской и Курской областями с 12:00 по 15:00 мск.



