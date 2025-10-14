Минобороны РФ заявило об улучшении позиций в зоне СВО

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки улучшили позиции в зоне спецоперации на Украине, следует из сообщения Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

По данным Минобороны РФ, группировкой "Восток" нанесены удары по ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, Украина потеряла до 330 военнослужащих, броне- и автотехнику.

В ведомстве также сообщили, что российская армия нанесла удары по связанной с украинскими военными транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, ударам подверглись склады горюче-смазочных материалов, ракетно-артиллерийского вооружения, а также позиции вооруженных сил Украины в 138 районах.