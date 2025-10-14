В России планируют сократить время проектирования космических аппаратов на 30%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Задача создания малых и средних спутников на конвейерной сборке позволит сократить время проектирования космических аппаратов на 30%, сообщил на правительственном часе в Госдуме первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Хотел бы отметить стратегическую задачу перевода производства малых и средних космических аппаратов со стапельного на поточный принцип сборки. Мероприятия, спланированные в том числе в профильном национальном проекте, должны сократить время проектирования изделий на 30%", - сказал он.

По его словам, "Роскосмос" также реализует программу роботизации для развития космической промышленности, на ключевых предприятиях проводятся технологические аудиты. "Это позволяет выявлять слабые места и принимать обоснованные решения по модернизации. Помимо внедрения роботизированных решений, речь идет про автоматизацию процессов на всех этапах жизненного цикла", - заявил Мантуров.

6 сентября Мантуров заявил, что Россия будет наращивать число запусков спутников на орбиту. 4 сентября он сообщил, что идет работа по формированию заказов под загрузку первой в России конвейерной линии сборки спутников на предприятии "Решетнев".

16 июля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что национальный проект "Космос" запустят с 1 января 2026 года.

В июне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на национальный проект по космической деятельности будет направлено 4,4 трлн рублей до 2036 года.