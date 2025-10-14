Поиск

В России планируют сократить время проектирования космических аппаратов на 30%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Задача создания малых и средних спутников на конвейерной сборке позволит сократить время проектирования космических аппаратов на 30%, сообщил на правительственном часе в Госдуме первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Хотел бы отметить стратегическую задачу перевода производства малых и средних космических аппаратов со стапельного на поточный принцип сборки. Мероприятия, спланированные в том числе в профильном национальном проекте, должны сократить время проектирования изделий на 30%", - сказал он.

По его словам, "Роскосмос" также реализует программу роботизации для развития космической промышленности, на ключевых предприятиях проводятся технологические аудиты. "Это позволяет выявлять слабые места и принимать обоснованные решения по модернизации. Помимо внедрения роботизированных решений, речь идет про автоматизацию процессов на всех этапах жизненного цикла", - заявил Мантуров.

6 сентября Мантуров заявил, что Россия будет наращивать число запусков спутников на орбиту. 4 сентября он сообщил, что идет работа по формированию заказов под загрузку первой в России конвейерной линии сборки спутников на предприятии "Решетнев".

16 июля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что национальный проект "Космос" запустят с 1 января 2026 года.

В июне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на национальный проект по космической деятельности будет направлено 4,4 трлн рублей до 2036 года.

Роскосмос Денис Мантуров Госдума Решетнев Дмитрий Баканов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобрнауки предложило разрешить вузам учитывать результаты четвертого предмета ЕГЭ

Топливный демпфер будут рассчитывать на основе индикативных цен в рамках Налогового кодекса

Песков призвал дождаться итогов пятничной встречи Трампа и Зеленского

Садовничий предложил ограничить прием олимпиадников без экзаменов на ряд профилей

Минфин РФ предложил создать вторую в Сибири игорную зону

Минфин РФ предложил создать вторую в Сибири игорную зону

Первый контейнерный транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути

ФСБ завела дело об организации террористического сообщества на Ходорковского

ФСБ завела дело об организации террористического сообщества на Ходорковского

В России наступает период предзимья

В России наступает период предзимья
Военная операция на Украине

Российские военные нейтрализовали за ночь 40 беспилотников ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 13 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7359 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });