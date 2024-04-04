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Первые два спутника "Марафон-IoT" запустят до конца года

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Два космических аппарата серии "Марафон-IoT", входящей в федеральный проект "Сфера", планируют запустить на орбиту до конца года, сообщил гендиректор "Спутниковой системы "Гонец" (оператор проекта "Сфера") Павел Черенков.

"Что касается "Марафона" - к сожалению, вышла задержка определенная. Полагаю, что до конца года первые два аппарата "Марафон" будут запущены", - сказал Черенков на демо-дне Индустриального центра компетенций "Спутниковая связь".

16 февраля в "Роскосмосе" сообщили о переносе запуска первого демонстрационного спутника серии "Марафон-IoT" для дополнительных проверок программного обеспечения. Его планировали запустить в качестве попутной полезной нагрузки совместно с гидрометеорологическим аппаратом "Метеор-М" 2-4, который стартовал с космодрома Восточный 29 февраля 2024 года.

7 сентября 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о заключении госконтракта с АО "Решетнев" на создание 132 спутников низкоорбитальной системы "Марафон". Группировку планируют задействовать в интересах авиации и для сервисов мобильного интернета.

28 сентября 2023 года в презентации генерального директора "Решетнева" Евгения Нестерова сообщалось, что в 2024-2030 годах предприятие планирует создать 271 космический аппарат этой серии.

В орбитальную группировку "Сфера" войдут пять спутниковых группировок связи - "Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф" и "Марафон", столько же группировок дистанционного зондирования Земли - "Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр", а также группировка низкоорбитальных малых спутников глобального мониторинга "Грифон".

Марафон-IoT
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