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Первые спутники серии "Марафон-IoT" планируют запустить в 2025 году

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Космические аппараты серии "Марафон-IoT", входящей в федеральный проект "Сфера", планируется запустить на орбиту в первой половине 2025 года, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Готовы в этом году первые аппараты для "Марафона", которые будут запущены в первой половине следующего года", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

В сентябре прошлого года в "Роскосмосе" сообщили о заключении госконтракта с АО "Решетнев" на создание 132 спутников низкоорбитальной системы "Марафон". Группировку планируется задействовать в интересах авиации и для сервисов мобильного интернета. Предполагалось, согласно презентации генерального директора "Решетнева" Евгения Нестерова, создать в 2024-2030 годах 271 космический аппарат данной серии.

В феврале этого года в "Роскосмосе" сообщили о переносе запуска первого демонстрационного спутника серии "Марафон-IoT" для дополнительных проверок программного обеспечения. Его планировали запустить в качестве попутной полезной нагрузки совместно с гидрометеорологическим аппаратом "Метеор-М" 2-4, который стартовал с космодрома Восточный 29 февраля 2024 года.

4 апреля гендиректор "Спутниковой системы "Гонец" (оператор проекта "Сфера") Павел Черенков сообщил, что два космических аппарата серии "Марафон-IoT" планируют запустить на орбиту до конца 2024 года.

В орбитальную группировку "Сфера" войдут пять спутниковых группировок связи - "Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф" и "Марафон", столько же группировок дистанционного зондирования Земли - "Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр", а также группировка низкоорбитальных малых спутников глобального мониторинга "Грифон".

Роскосмос Юрий Борисов Сфера Марафон-IoT
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