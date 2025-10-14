Топливный демпфер будут рассчитывать на основе индикативных цен в рамках Налогового кодекса

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Расчет выплат топливного демпфера нефтяным компаниям в новых условиях будет производиться на основе индикативных цен, установленных в рамках Налогового кодекса, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

Комментируя вопрос, каким образом Минфин станет рассчитывать демпферные выплаты для нефтяников после введения моратория на обнуление топливного демпфера, в пресс-службе ведомства сообщили: "Расчет демпфера будет производиться по нормам действующего налогового законодательства с использованием установленных значений средней оптовой цены реализации моторного топлива без применения условия о допустимых отклонениях средних за налоговый период оптовых цен".

Сейчас Налоговым кодексом индикативные цены установлены: 60 450 рублей за тонну - по бензину, 57 200 рублей за тонну по ДТ.

12 октября вышел указ президента Владимира Путина, который ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября 2025 года по май 2026 года.

Бюджет выплачивает демпфер нефтяным компаниям как финподдержку, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

До введения моратория на обнуление топливного демпфера учитывалось, что, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно росли и в среднем за месяц отклонялись от установленных в Налоговом кодексе цен (более чем на 10% по бензину и 20% - по дизелю), то демпфер за этот месяц не выплачивался. Такая ситуация возникала уже дважды. В разгар ценового кризиса на топливном рынке в сентябре 2023 года нефтяники не получили из бюджета выплаты по демпферу из-за высоких биржевых цен и на бензин, и на ДТ. А по итогам августа 2025 года нефтяники остались без бензинового демпфера.

Еще недавно регуляторы обсуждали вопрос повышения цены для обнуления топливного демпфера - задним числом с сентября на 10 процентных пунктов. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявлял, что топливный демпфер требует более существенной донастройки. В частности, говорил Дюков, правительство необходимо наделить правом на приостановку обнуления выплат в условиях форс-мажорных обстоятельств.

В последние несколько недель средняя стоимость 92-го бензина и дизельного топлива на "Петербургской бирже" находится на рекордах на фоне плановых и внеплановых ремонтов НПЗ. В России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, с 1 октября вступил в силу запрет для непроизводителей на экспорт ДТ, а также судового топлива и прочих газойлей. Тем временем вице-премьер Александр Новак направил в адрес премьер-министра Михаила Мишустина предложения о мерах дополнительной поддержки внутреннего топливного рынка. Теперь президентом введен мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май.

За 9 месяцев 2025 года демпферные выплаты нефтяным компаниям из бюджета составили 715,5 млрд рублей. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что объем выплат нефтяникам по демпферу в 2025 году ожидается на 1,4 трлн рублей ниже плана - порядка 2,6 трлн рублей. "Цены упали, соответственно и доходов стало поменьше, меньше будем возвращать нефтяникам", - говорил он.

По итогам 2024 года нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1,815 трлн рублей, за 2023 год - 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры они заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет вернул нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.