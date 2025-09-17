Поиск

Французский велопутешественник арестован в Приморье до начала октября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Приморском крае избрал французскому велопутешественнику Софиану Сехили меру пресечения в виде ареста до 4 октября, сообщили в среду "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Собеседник агентства уточнил, что постановление вынесено в начале сентября.

Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Владимир Найдин сообщил агентству, что Сехили, задержанный по подозрению в незаконном пересечении госграницы в Приморье, находится в СИЗО города Уссурийска. Представители ОНК края накануне проверили условия содержания арестованного. По словам Найдина, жалоб у Сехили не было.

Найдин не располагал сведениями о сроке ареста, который суд избрал французу в качестве меры пресечения.

В начале сентября ряд СМИ сообщал, что Сехили задержан в Приморском крае по подозрению в незаконном пересечении государственной границы РФ. Он пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде.

На сайте велопутешественника сообщается, что он проживает на юго-западе Франции. С 2010 года проехал более 200 тыс. км, посетив более 50 стран на пяти континентах.

Франция Приморский край Софиан Сехили
